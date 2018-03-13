Депутат Госдумы считает, что в избиении барнаульской девочки виновата школа

"Такие случаи проявления детской жестокости являются следствием недостаточного внимания, уделяемого в школах воспитанию и психологическим проблемам детей. Различные телешоу и видеоигры, пропагандирующие насилие, влияние улицы — все это оказывает на подростков негативное воздействие, которому школа ничего не противопоставляет", — полагает Елена Строкова.

По мнению депутата, дети устраивают драки потому, что не вовлечены в какую-то творческую, спортивную или социально-значимую деятельность после занятий.

"С учениками не ведут разъяснительных бесед во время классного часа, уделяя внимание лишь оргвопросам", — считает Строкова.

Раскритиковала депутат и СМИ, которые опубликовали видео с избиением.

"Тем самым они лишний раз подогрели интерес к детскому насилию и поспособствовали росту дешевой популярности этих подростков, которой они и добивались", — подчеркнула парламентарий.

Подобные видео необходимо блокировать и запрещать их распространение, подытожила Строкова.

Напомним, 9 марта между подростками произошел конфликт. Две 15-летние девочки избили сверстницу в подъезде дома. Все происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсети. На кадрах они пинали лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу и били головой о бетонный пол. В момент избиения подростки пили алкоголь.