В Барнауле сломали нос подростку, который снимал на видео избиение школьницы

"В соцсетях активно распространяется информация, что парня, который снимал видео, избили и сломали нос. В результате он попал в реанимацию", — написала участница сообщества Марина Шавель. Подросток сам выложил фото с перебинтованной головой в соцсетях.

В комментариях двое пользователей уточнили, что мальчик находится не в реанимации, а в обычной палате лор-отделения горбольницы №8. Ему сделали операцию на носу после полученных от избиения травм.

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили, что в полицию поступило заявление о нападении. Идет проверка.

Напомним, 9 марта в Барнауле произошел конфликт между тремя школьницами. Две 15-летние девочки избили сверстницу в подъезде дома. Все происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсети. На кадрах они пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.

Девушки могут избежать уголовного наказания, так как им всего 14 лет, а травмы, которые они нанесли пострадавшей, скорее всего, легкой степени тяжести. Девочка получила ушибы, ссадины и кровоподтеки, но ее здоровью ничего не угрожает.