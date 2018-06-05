В Алтайском крае мужчина насмерть забил отца

Следствие и суд установили, что в ночь с 24 на 25 февраля злоумышленник выпивал дома. Он поругался с 64-летним отцом и жестоко избил его. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Злоумышленника приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.