В Барнауле девушка украла телевизор и пряталась от полиции

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Светлана Крамар, девушка сняла квартиру у женщины в Барнауле. Когда подошел срок оплаты, хозяйка жилья пришла к ней, но увидела в квартире другую девушку. Выяснилось, что квартиросъемщица взяла ее к себе на подселение.

В ходе разговора хозяйка квартиры заметила пропажу телевизора. Выяснить, куда он делся, у подселенки не удалось. Тогда женщина обратилась в полицию.

Вину квартиросъемщицы установили быстро. Она во всем созналась и обещала вернуть деньги. Телевизор девушка сдала в ломбард. Однако возвращение долга затянулось, а позднее девушка и вовсе стала скрываться. Когда ее нашли, то арестовали и поместили в СИЗО.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ущерб возмещать она уже не собирается.