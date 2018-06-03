В Барнауле девушка украла телевизор и пряталась от полиции

В Барнауле осудили девушку за кражу телевизора со съемной квартиры. За время следствия она даже успела побывать в СИЗО, так как пыталась скрыться.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Светлана Крамар, девушка сняла квартиру у женщины в Барнауле. Когда подошел срок оплаты, хозяйка жилья пришла к ней, но увидела в квартире другую девушку. Выяснилось, что квартиросъемщица взяла ее к себе на подселение.
В ходе разговора хозяйка квартиры заметила пропажу телевизора. Выяснить, куда он делся, у подселенки не удалось. Тогда женщина обратилась в полицию.
Вину квартиросъемщицы установили быстро. Она во всем созналась и обещала вернуть деньги. Телевизор девушка сдала в ломбард. Однако возвращение долга затянулось, а позднее девушка и вовсе стала скрываться. Когда ее нашли, то арестовали и поместили в СИЗО.
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ущерб возмещать она уже не собирается.
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