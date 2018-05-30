В алтайском селе мужчина украл копченую рыбу, но "прогорел" на оставленной шапке

В Павловске мужчина украл копченую рыбу и навел беспорядок в магазине, а потом сам позвонил в полицию, чтобы отвести от себя подозрения. Об этом сообщают на сайте краевого ГУ МВД.
Утром в дежурную часть позвонил 31-летний житель Павловска и сообщил, что в одном из кафе районного центра, открыта входная дверь. Мужчина рассказал, что проходил мимо кафе и заметил открытую дверь. Павловчанин зашел в помещение, обратил внимание на сильный беспорядок и вызвал полицию.
Оперативники выяснили, что ночью неизвестные проникли в кафе, похитили несколько килограммов копченой рыбы и оставили после себя беспорядок. На месте кражи полицейские обнаружили головной убор, забытый злоумышленником. Оказалось, что шапка принадлежит мужчине, который и вызвал полицию. Его задержали по подозрению в совершении кражи. Позже он во всем признался.
Сумма материального ущерба уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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