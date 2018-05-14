Барнаулец украл мягкие игрушки из автомата и раздал их прохожим

20-летний житель Барнаула похитил из детского игрового автомата 5 мягких игрушек. Полиция не смогла их изъять, потому что юноша раздал "награбленное" прохожим на улице, сообщает управление МВД России по городу Барнаулу.
В автомате, который находится в продуктовом магазине на Молодежной, повредили дверцу и украли из него игрушки. Работники фирмы по обслуживания детских игровых автоматов обратились в полицию. Ущерб оценили примерно в 4,5 тысячи рублей.
Сотрудники полиции нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Задержанный барнаулец признался в краже игрушек, но не смог объяснить причины своего поступка.
Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание до 2 лет лишения свободы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.