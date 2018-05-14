Барнаулец украл мягкие игрушки из автомата и раздал их прохожим

В автомате, который находится в продуктовом магазине на Молодежной, повредили дверцу и украли из него игрушки. Работники фирмы по обслуживания детских игровых автоматов обратились в полицию. Ущерб оценили примерно в 4,5 тысячи рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Задержанный барнаулец признался в краже игрушек, но не смог объяснить причины своего поступка.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание до 2 лет лишения свободы.