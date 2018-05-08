В Барнауле 69-летний пенсионер украл очки на приеме у врача

В Барнауле задержали местного жителя, которого подозревают в краже очков у врача, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В полицию обратился врач одной из медицинских клиник Барнаула. Он рассказал, что после приема заметил пропажу дорогостоящих очков. Сумма ущерба превысила 3 тыс. рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 69-летний мужчина, который ранее не был судим. Он признался в содеянном и рассказал, что украл очки, когда врач отвлекся.
Против пенсионера возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Барнауле задержали 40-летнего мужчину, который украл пять женских трусиков из магазина нижнего белья.
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