40-летний барнаулец тайно крал женские трусики

Как удалось выяснить altapress.ru у очевидцев, похититель был "бомжеватого вида". Ждавшая его на улице дама — ему под стать. Когда парочку нашли полицейские, они проверили, не подарил ли трусики кавалер своей возлюбленной.

Но, как оказалось, белье уже продали неизвестному человеку, а на вырученные деньги похититель трусов и его подруга купили спиртное.

Всего ущерб магазину составил 4000 рублей.