40-летний барнаулец тайно крал женские трусики

В Барнауле задержали 40-летнего мужчину, который украл пять женских трусиков из магазина нижнего белья, сообщили в краевом управлении МВД. Возле магазина злоумышленника ждала подруга. Но, как оказалось, дамское исподнее барнаулец взял не в подарок любимой.
Как удалось выяснить altapress.ru у очевидцев, похититель был "бомжеватого вида". Ждавшая его на улице дама — ему под стать. Когда парочку нашли полицейские, они проверили, не подарил ли трусики кавалер своей возлюбленной.
Но, как оказалось, белье уже продали неизвестному человеку, а на вырученные деньги похититель трусов и его подруга купили спиртное.
Всего ущерб магазину составил 4000 рублей.
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