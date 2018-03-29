В Барнауле продавец украла деньги и одежду на 70 тысяч рублей

В полицию обратилась владелица магазина одежды. Она сообщила, что из торговой точки украли деньги и товар. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. В день, когда произошла кража, на работу не вышла одна из сотрудниц.

Вскоре подозреваемую задержали, она признала свою вину. Женщина успела потратить деньги и продать украденный товар. Она обещала возместить ущерб.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 2 лет.