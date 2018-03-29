В Барнауле продавец украла деньги и одежду на 70 тысяч рублей

В Барнауле задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в краже одежды и денег из магазина, сообщает ГУ МВД города.
В полицию обратилась владелица магазина одежды. Она сообщила, что из торговой точки украли деньги и товар. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. В день, когда произошла кража, на работу не вышла одна из сотрудниц.
Вскоре подозреваемую задержали, она признала свою вину. Женщина успела потратить деньги и продать украденный товар. Она обещала возместить ущерб.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 2 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.