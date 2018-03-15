На Алтае парень украл брелоки и четки на крупную сумму

В Республике Алтай задержали 19-летнего парня. Его подозревают в краже различных сувениров из киоска на территории Чемальской ГЭС, сообщает ГУ МВД региона.
Юноша совершил преступление еще в январе 2017 года. Он долго скрывался от полицейских, но в итоге парня задержали.
Злоумышленник заметил, что продавец закрыла торговый киоск и уехала. Он взломал замок и проник внутрь, откуда украл статуэтки, брелоки, четки и другие сувениры. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Похищенное юноша продал знакомым в Горно-Алтайске и успел потратить деньги.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет, его заключили под стражу.
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