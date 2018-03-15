На Алтае парень украл брелоки и четки на крупную сумму

Юноша совершил преступление еще в январе 2017 года. Он долго скрывался от полицейских, но в итоге парня задержали.

Злоумышленник заметил, что продавец закрыла торговый киоск и уехала. Он взломал замок и проник внутрь, откуда украл статуэтки, брелоки, четки и другие сувениры. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Похищенное юноша продал знакомым в Горно-Алтайске и успел потратить деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет, его заключили под стражу.