В Алтайском крае мужчину, напавшего с граблями на барнаульца, отправили в колонию

Напомним, в сентябре прошлого года на перроне железнодорожной станции на 36-летнего барнаульца напал неизвестный. Он несколько раз ударил пассажира садовыми граблями по голове и украл чехол с рыбацким снаряжением и личными вещами. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 26-летний житель станции Шпагино. Его задержали, возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 2 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.