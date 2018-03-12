В Алтайском крае мужчину, напавшего с граблями на барнаульца, отправили в колонию

В Алтайском крае осудили мужчину, который ударил и обокрал барнаульца, сообщает пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.
Напомним, в сентябре прошлого года на перроне железнодорожной станции на 36-летнего барнаульца напал неизвестный. Он несколько раз ударил пассажира садовыми граблями по голове и украл чехол с рыбацким снаряжением и личными вещами. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался ранее судимый 26-летний житель станции Шпагино. Его задержали, возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 2 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
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