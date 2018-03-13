В Алтайском крае сторож за ночь украл станки на 800 тысяч рублей

Сегодня, 12:19.
Происшествия

Полицейские задержали жителя Бийска, которого подозревают в краже нескольких производственных станков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Из гаража одного из бийских предприятий за ночь похитили пять производственных станков. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сторож, который дежурил в ночь, когда произошла кража. Подозреваемый несколько дней не приходил на работу и скрывался.

Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Злоумышленник рассказал, что сдал станки в пункт приема металла.

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