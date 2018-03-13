В Алтайском крае сторож за ночь украл станки на 800 тысяч рублей

Полицейские задержали жителя Бийска, которого подозревают в краже нескольких производственных станков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Из гаража одного из бийских предприятий за ночь похитили пять производственных станков. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сторож, который дежурил в ночь, когда произошла кража. Подозреваемый несколько дней не приходил на работу и скрывался.
Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Злоумышленник рассказал, что сдал станки в пункт приема металла.
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