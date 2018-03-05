Барнаульский работник строительной бригады украл инструменты после выполнения заказа

Как сообщает краевое ГУ МВД, в конце февраля строительная организация окончила кровельные работы в жилом многоэтажном доме. Рабочий инвентарь убрали в подсобное помещение. На следующий день бригадир обнаружил пропажу инструментов. Директор компании обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался работник строительной бригады. В совершении преступления он сознался. Похищенное имущество изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.