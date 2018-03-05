Барнаульский работник строительной бригады украл инструменты после выполнения заказа

В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в краже строительного инструмента. Им оказался работник строительной бригады.
Как сообщает краевое ГУ МВД, в конце февраля строительная организация окончила кровельные работы в жилом многоэтажном доме. Рабочий инвентарь убрали в подсобное помещение. На следующий день бригадир обнаружил пропажу инструментов. Директор компании обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался работник строительной бригады. В совершении преступления он сознался. Похищенное имущество изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.
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