Барнаульский работник строительной бригады украл инструменты после выполнения заказа

Вчера, 21:01.
Происшествия

В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в краже строительного инструмента. Им оказался работник строительной бригады.

Ремонт кровли по новой технологии.
Ремонт кровли по новой технологии. Фото: Из архива редакции.

Как сообщает краевое ГУ МВД, в конце февраля строительная организация окончила кровельные работы в жилом многоэтажном доме. Рабочий инвентарь убрали в подсобное помещение. На следующий день бригадир обнаружил пропажу инструментов. Директор компании обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался работник строительной бригады. В совершении преступления он сознался. Похищенное имущество изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.

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