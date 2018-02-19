Строитель частного детского садика в Барнауле получил срок

Предприниматель Максим Панюта получил разрешение на строительство детсада напротив старой "Ленты" (Северный Власихинский проезд, 15) в начале 2014 года. Между тем, в настоящий момент здание на этом участке полностью построено. В чем же, собственно, его преступление?

Хотел выкупить

Сторона обвинения утверждала: Панюта, получив в мэрии Барнаула разрешение на строительство в начале 2014 года, уже в августе того же года добился еще и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Хотя детсад достроен не был.

После этого Панюта намеревался выкупить участок под садиком по заниженной стоимости, воспользовавшись исключительным правом на выкуп. А потом перепродать его, разделив на несколько небольших участков. Свидетель-риэлтор даже утверждала, что он просил ее подыскать на них покупателей.

И вот для этого он создал видимость завершения строительства.

Кто выдал разрешение?

Как следует из определения краевого суда, разрешение на ввод в эксплуатацию не построенного садика в августе 2014 года выдал бывший предкомитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев — он на процессе выступал свидетелем.

Воробьев пояснил, что сначала отказался давать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Но затем Панюта предоставил документы, подтверждающие исправление недостатков. Поэтому Воробьев и подписал документ. В дальнейшем по представлению прокуратуры это разрешение было аннулировано.

Это не детский садик

Как утверждал представитель краевого главимущества, исключительное право на покупку участка Панюта имел бы в случае надлежащего исполнения взятых обязанностей.

Но предприниматель, чтобы выкупить участок в 2014 году, смонтировал на нем временную конструкцию: вагончики под крышей из профлиста (плюс сооружения на детской площадке — качели и кораблики). Вагончики можно использовать как служебное помещение. Но никак не в качестве детсада, полагал один из свидетелей.

Нанес бы ущерб

А в сентябре 2014 года Панюта обратился в главимущество: просил расторгнуть договор аренды и заключить договор купли-продажи участка. Сотрудник краевого ведомтсва выехал на место и детсада там не обнаружил. Поэтому выдал отказ.

Если бы он выкупил участок в тот момент, то нанес бы ущерб государству в 25,6 млн рублей, полагало обвинение.

В дальнейшем было возбужден уголовное дело, в марте 2017 года оно поступило в Центральный райсуд, который 20 декабря признал Панюту виновным в покушении на мошенничество.

Не виновен

Сам предприниматель вину не признал. И просил краевой суд его оправдать. Он напомнил, что приобрел участок законно. Аренду регулярно оплачивал — в общей сложности заплатил 5 млн рублей.

На участке имелось строение, возведенное на его средства и в соответствии с целями аренды. По истечении срока аренды именно он имел преимущественное право на заключение нового договора. А если бы он выкупил участок, то заплатил бы за него — в противном случае он просто не стал бы его собственником.

Сегодня здание достроено, акты о его приемке подписаны, все регламенты и требования соблюдены. Все отношения между предпринимателем и краевым главимущества носят исключительно гражданско-правовой характер, полагал обвиняемый.

4 года условно

Но краевой суд отметил, что Панюте вменяется покушение на мошенничество в период с апреля 2013 по сентябрь 2014 года.

Здание на тот момент достроено не было. Умысел "был направлен не на добросовестное приобретение земельного участка, а на приобретение материальной выгоды и исключительного права выкупа земельного участка". Преступление же он не совершил по независящим от него обстоятельствам — не дали.

Показания свидетелей непротиворечивы, согласуются между собой и объективно подтверждаются иными доказательствами обвинения. Последующие же действия Панюты (по завершению строительства) суд расценил как способ избежать уголовной ответственности.

Предпринимателю дали 4 года условно. Алтайский краевой суд вынес определение по делу 9 февраля.