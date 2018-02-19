Строитель частного детского садика в Барнауле получил срок

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Суд признал виновным в покушении на мошенничество Максима Панюту, инвестора и организатора строительства частного детского сада в Барнауле в районе старой "Ленты". Сам он заявил, что невиновен и умысла на преступление у него не было.

Проезд Северный Власихинский, 15.
Проезд Северный Власихинский, 15. Фото: Из архива редакции.

Предприниматель Максим Панюта получил разрешение на строительство детсада напротив старой "Ленты" (Северный Власихинский проезд, 15) в начале 2014 года. Между тем, в настоящий момент здание на этом участке полностью построено. В чем же, собственно, его преступление?

Хотел выкупить

Сторона обвинения утверждала: Панюта, получив в мэрии Барнаула разрешение на строительство в начале 2014 года, уже в августе того же года добился еще и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Хотя детсад достроен не был.

После этого Панюта намеревался выкупить участок под садиком по заниженной стоимости, воспользовавшись исключительным правом на выкуп. А потом перепродать его, разделив на несколько небольших участков. Свидетель-риэлтор даже утверждала, что он просил ее подыскать на них покупателей.

И вот для этого он создал видимость завершения строительства.

Кто выдал разрешение?

Как следует из определения краевого суда, разрешение на ввод в эксплуатацию не построенного садика в августе 2014 года выдал бывший предкомитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев — он на процессе выступал свидетелем.

Воробьев пояснил, что сначала отказался давать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Но затем Панюта предоставил документы, подтверждающие исправление недостатков. Поэтому Воробьев и подписал документ. В дальнейшем по представлению прокуратуры это разрешение было аннулировано.

Сумасшедшие фотографии из детских садов.
Сумасшедшие фотографии из детских садов.

Это не детский садик

Как утверждал представитель краевого главимущества, исключительное право на покупку участка Панюта имел бы в случае надлежащего исполнения взятых обязанностей.

Но предприниматель, чтобы выкупить участок в 2014 году, смонтировал на нем временную конструкцию: вагончики под крышей из профлиста (плюс сооружения на детской площадке — качели и кораблики). Вагончики можно использовать как служебное помещение. Но никак не в качестве детсада, полагал один из свидетелей.

Нанес бы ущерб

А в сентябре 2014 года Панюта обратился в главимущество: просил расторгнуть договор аренды и заключить договор купли-продажи участка. Сотрудник краевого ведомтсва выехал на место и детсада там не обнаружил. Поэтому выдал отказ.

Если бы он выкупил участок в тот момент, то нанес бы ущерб государству в 25,6 млн рублей, полагало обвинение.

В дальнейшем было возбужден уголовное дело, в марте 2017 года оно поступило в Центральный райсуд, который 20 декабря признал Панюту виновным в покушении на мошенничество.

Аукцион.
Аукцион.

Не виновен

Сам предприниматель вину не признал. И просил краевой суд его оправдать. Он напомнил, что приобрел участок законно. Аренду регулярно оплачивал — в общей сложности заплатил 5 млн рублей.

На участке имелось строение, возведенное на его средства и в соответствии с целями аренды. По истечении срока аренды именно он имел преимущественное право на заключение нового договора. А если бы он выкупил участок, то заплатил бы за него — в противном случае он просто не стал бы его собственником.

Сегодня здание достроено, акты о его приемке подписаны, все регламенты и требования соблюдены. Все отношения между предпринимателем и краевым главимущества носят исключительно гражданско-правовой характер, полагал обвиняемый.

В суде. Фото: altapress.ru.
В суде. Фото: altapress.ru.

4 года условно

Но краевой суд отметил, что Панюте вменяется покушение на мошенничество в период с апреля 2013 по сентябрь 2014 года.

Здание на тот момент достроено не было. Умысел "был направлен не на добросовестное приобретение земельного участка, а на приобретение материальной выгоды и исключительного права выкупа земельного участка". Преступление же он не совершил по независящим от него обстоятельствам — не дали.

Показания свидетелей непротиворечивы, согласуются между собой и объективно подтверждаются иными доказательствами обвинения. Последующие же действия Панюты (по завершению строительства) суд расценил как способ избежать уголовной ответственности.

Предпринимателю дали 4 года условно. Алтайский краевой суд вынес определение по делу 9 февраля.

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