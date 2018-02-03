В Барнауле победитель юридического конкурса получил три года колонии за вымогательство

Потерпевшая С., руководитель кооператива, рассказала: Кроневальд пришел к ней в офис 1 декабря 2016 года. Представился он сотрудником полиции — правда, назвался другим именем. И сказал — дескать, только что был на планерке, где разбирали деятельность кооператива. И за 2 млн рублей готов помочь избежать проблем.

Женщина беседу записала на диктофон в своем телефоне. А 5 декабря обратилась с этой записью в ФСБ.

6 декабря они договорились о встрече. Оперативники вручили ей 200 тыс. рублей и муляж на 1,9 млн. рублей.

В назначенное время Кроневальд приехал на встречу. По словам потерпевшей, он сказал ей: до марта-апреля 2017 года ее трогать никто не будет. А потом от него придет человек, нужно будет платить ежемесячно 35-50 тыс. рублей за покровительство.

Закончив разговор, женщина села в такси, где оставила на заднем сидении пакет с деньгами. А после этого мужчина был задержан.

Позиция защиты

На суде Иван Кроневальд отрицал свою вину — он объяснил, что всего лишь предложил женщине юридические услуги.

Его адвокат пояснил: она согласилась, пояснив, что имеет проблемы с правоохранительными органами, налоговой и пенсионным фондом. Кроневальд предложил ей помощь, свои услуги он оценил в 200 тыс. рублей. А в последующем, в зависимости от сложности дел, по 30-50 тыс. рублей в месяц.

Адвокат утверждал, что доказательств вины подзащитного в суде не представлено, и суд признал его виновным, исходя лишь из одних показаний женщины и сотрудников УФСБ, которые обо всем узнали от нее.

Диплом "За волю к победе"

Причем очная ставка показала: женщина понимала, что Кроневальд — не сотрудник правоохранительных органов. Он счел ее действия провокацией, а утверждения, что Кроневальд требовал с нее взятку и угрожал ей — необоснованными.

Причем, по словам адвоката, потерпевшую готовили к даче показаний в суде, так как показания в процессе она считывала с электронной распечатки ее протокола допроса.

Адвокат сказал, что Кроневальд — личность положительная, склонности к совершению преступлений не имеет. До момента заключения под стражу вел социально активный образ жизни, оказывал помощь юридическим и физическим лицам, родным и близким. Более того, он был гендиректором транспортной компании и своим сотрудникам вовремя платил зарплату.

Отметим, впрочем, что в 2011 году юрист был признан на конкурсе администрации Барнаула не лучшим юристом, а победителем в номинации "За волю к победе". На тот момент он работал юристом комитета по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула, в 2013 году СМИ упоминали его как главного специалиста юротдела этого комитета.

Дали три года

Коллегию судей доводы адвоката не убедили, вину Кроневальда они сочли доказанной. И оставили в силе приговор Индустриального райсуда, которым Иван Кроневальд признан виновным в преступлении по ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом 100 тыс рублей.