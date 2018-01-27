Барнаулец заявился в адвокаткую контору с гранатой

Вчера, 17:15.
Происшествия

26 января утром в адвокатское бюро на ул.Энтузиастов в Барнауле зашел мужчина, обмотанный шарфом. По словам адвоката, в руках у посетителя была противотанковая граната, пишет alt.kp.ru

Граната.
Граната. Фото: Станислав Сергеевич Янченко www.travmatik.com/2009/11/foto-travmatik-by-sa.

Помощник юриста, увидев гранату, тут же нажала на тревожную кнопку.

"Я не мог предпринять никаких действий, - говорит пострадавший. - Рядом с моим офисом находится торговый центр "Детский праздник", где множество людей, в том числе детей. Я видел гранату в метре от себя, а противотанковая взрывается от удара. Если бы выхватывать стал, а она упала… В следующий момент мужчина ударил меня, и ушел с угрозами, что отрежет руки", — рассказал адвокат.

На место происшествия приезжали полицейские, скорая помощь. С потерпевшего взяли объяснения.

В сводке полиции пока говорится лишь о предмете, похожем на гранату — подозреваемого не задержали, и "гранату" не изъяли.

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