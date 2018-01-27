Барнаулец заявился в адвокаткую контору с гранатой

26 января утром в адвокатское бюро на ул.Энтузиастов в Барнауле зашел мужчина, обмотанный шарфом. По словам адвоката, в руках у посетителя была противотанковая граната, пишет alt.kp.ru
Помощник юриста, увидев гранату, тут же нажала на тревожную кнопку.
"Я не мог предпринять никаких действий, - говорит пострадавший. - Рядом с моим офисом находится торговый центр "Детский праздник", где множество людей, в том числе детей. Я видел гранату в метре от себя, а противотанковая взрывается от удара. Если бы выхватывать стал, а она упала… В следующий момент мужчина ударил меня, и ушел с угрозами, что отрежет руки", — рассказал адвокат.
На место происшествия приезжали полицейские, скорая помощь. С потерпевшего взяли объяснения.
В сводке полиции пока говорится лишь о предмете, похожем на гранату — подозреваемого не задержали, и "гранату" не изъяли.
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