Барнаулец заявился в адвокаткую контору с гранатой

Помощник юриста, увидев гранату, тут же нажала на тревожную кнопку.

"Я не мог предпринять никаких действий, - говорит пострадавший. - Рядом с моим офисом находится торговый центр "Детский праздник", где множество людей, в том числе детей. Я видел гранату в метре от себя, а противотанковая взрывается от удара. Если бы выхватывать стал, а она упала… В следующий момент мужчина ударил меня, и ушел с угрозами, что отрежет руки", — рассказал адвокат.

На место происшествия приезжали полицейские, скорая помощь. С потерпевшего взяли объяснения.

В сводке полиции пока говорится лишь о предмете, похожем на гранату — подозреваемого не задержали, и "гранату" не изъяли.