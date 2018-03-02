В Барнауле женщину подозревают в краже почти миллиона рублей у пенсионерки

По данным полиции, пенсионерка работала сиделкой у пожилой женщины и украла у нее денежные сертификаты на сумму более 950 тыс. рублей.

Женщину задержали. Она уже дала признательные показания и рассказала, что успела обналичить сертификаты и потратить деньги на личные нужны.

Возбуждено дело по статье "кража в особо крупном размере". Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, недавно в Барнауле трое мужчин украли и сдали в пункт прием металла гараж, в котором находился автомобиль и другое имущество.