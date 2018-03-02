В Барнауле женщину подозревают в краже почти миллиона рублей у пенсионерки

66-летнюю женщину подозревают в краже денежных сертификатов пожилой женщины, у которой она работала сиделкой, сообщило МВД России по Алтайскому краю.
По данным полиции, пенсионерка работала сиделкой у пожилой женщины и украла у нее денежные сертификаты на сумму более 950 тыс. рублей.
Женщину задержали. Она уже дала признательные показания и рассказала, что успела обналичить сертификаты и потратить деньги на личные нужны.
Возбуждено дело по статье "кража в особо крупном размере". Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Напомним, недавно в Барнауле трое мужчин украли и сдали в пункт прием металла гараж, в котором находился автомобиль и другое имущество.
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