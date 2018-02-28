В Барнауле мстительная женщина обвинила шумного соседа в краже

Мужчина часто пил и вел себя шумно, мешая женщине. Когда терпение закончилось, жительница Барнаула решила отомстить и обвинила соседа в краже денег.

Во время предварительной проверки выяснили, что никакой кражи не было. Уголовное дело не возбудили.

За заведомо ложный донос женщину приговорили к 180 часам обязательных работ.