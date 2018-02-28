В Барнауле мстительная женщина обвинила шумного соседа в краже

В Барнауле местную жительницу осудили за ложный донос. Она обвинила в краже соседа, который часто шумел. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края
Мужчина часто пил и вел себя шумно, мешая женщине. Когда терпение закончилось, жительница Барнаула решила отомстить и обвинила соседа в краже денег.
Во время предварительной проверки выяснили, что никакой кражи не было. Уголовное дело не возбудили.
За заведомо ложный донос женщину приговорили к 180 часам обязательных работ.
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