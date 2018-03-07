На Алтае у 90-летней старушки украли машинку за 100 тысяч рублей и сдали на металлолом.

Машинку украли из кладовки в доме 90-летней старушки. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 58-летней местный житель, который признал свою вину.

Мужчина рассказал, что его попросили проверить систему отопления в доме пенсионерки. Когда он был в кладовке, откуда вел лаз на чердак, то увидел швейную машину, которую решил украсть.

Злоумышленник осмотрел оборудование на чердаке, а потом попросил принести воды, чтобы залить в расширительный бак. Воспользовавшись тем, что остался один, он вынес машинку на улицу. Там спрятал ее, а затем, вернулся и долил воду в систему отопления.

Вскоре злоумышленник забрал раритетную машинку с улицы и сдал в пункт приема цветных металлов. Деньги он потратил на себя.

Полицейские изъяли похищенную машинку. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.