На Алтае у 90-летней старушки украли машинку за 100 тысяч рублей и сдали на металлолом.

В Горно-Алтайске у пенсионерки украли раритетную швейную машинку известной зарубежной фирмы. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД региона.
Машинку украли из кладовки в доме 90-летней старушки. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 58-летней местный житель, который признал свою вину.
Мужчина рассказал, что его попросили проверить систему отопления в доме пенсионерки. Когда он был в кладовке, откуда вел лаз на чердак, то увидел швейную машину, которую решил украсть.
Злоумышленник осмотрел оборудование на чердаке, а потом попросил принести воды, чтобы залить в расширительный бак. Воспользовавшись тем, что остался один, он вынес машинку на улицу. Там спрятал ее, а затем, вернулся и долил воду в систему отопления.
Вскоре злоумышленник забрал раритетную машинку с улицы и сдал в пункт приема цветных металлов. Деньги он потратил на себя.
Полицейские изъяли похищенную машинку. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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