Двое мужчин в Волчихе украли у друга деньги, винтовку и бинокль

Полиция установила, что уже неоднократно судимые мужчины 1969 и 1968 годов рождения, пришли домой к общему знакомому. Они угрожали ему ножом и молотком, забрали 15 тыс. рублей, сотовый телефон, пневматическую винтовку, бинокль и скрылись.

Потерпевший, который тоже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в полицию обращаться не стал. Сотрудники угрозыска по Волчихинскому району узнали о происшествии в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции изъяли часть денежных средств, пневматическую винтовку, бинокль, два ножа, молоток. Сотовый телефон, по словам задержанных, они продали неизвестному.