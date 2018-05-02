Жители Камня-на-Оби спасали дома от пожара, поливая заборы из шлангов

Крупный пожар произошел в Камне-на-Оби: за городской больницей огонь по сухой траве начал подбираться к домам жителей, сообщают "Каменские известия". Сухая трава 30 апреля горела в нескольких местах города.
30 апреля в Камне-на-Оби стояла теплая и ветреная погода.
Опасный пал сухой травы наачался за горбольницей, недалеко от 330-го квартала — загорелся пустырь, а ветер перекидывал пламя с места на место.
Люди, проживающие в этом районе, стали проливать территорию у домовладений и заборы водой из шлангов, опасаясь опасной близости огня.
Александр Жарков, начальник 8-го ОФПС, рассказал, что пожар тушили пять пожарных автомобилей, а два трактора опахивали территорию, чтобы огонь не распространился на жилые дома и постройки.
Пожар тушили 2 часа, на месте работали 15 человек из пожарной части. Так в этот день они отметили свой профессиональный праздник.
Скорее всего, возгорание произошло из-за брошенного окурка из проезжающего мимо автомобиля. Сейчас ведется дознание, чтобы установить причину и виновника этого происшествия.
Обстановка с палами в регионе в целом заметно усложнилась на майских праздниках. Как уже сообщал altapress.ru, вчера на новосибирской трассе очевидцы наблюдали сильное задымление с полей и говорили о том, что из-за палов уе начали гибнуть животные.
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