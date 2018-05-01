На Алтае активизировались поджигатели травы, трассы задымлены, гибнут животные

Алтайском крае вновь поджигают сухую траву в полях. Как сообщают в паблике Барнаул 22, из-за этого сильно задымлена трасса на Новосибирск. Между тем, год назад губернатор края заявил, что нужны жесткие меры к сельхозпредприятиям, которые жгут сухую траву на полях во время действия особого противопожарного режима.
Заявление о жестких мерах к тем, кто пускает сельхозпалы, Александр Карлин сделал в мае 2017 года. Тогда он сказал, что чаша терпения переполнена и ко всем нарушителям будут предприняты самые жёсткие меры воздействия.
Губернатор сказал, что несоблюдение противопожарного режима станет одним из ключевых поводов для отказа в предоставлении государственной поддержки сельхозпредприятиям.
Но история повторяется и в этом году. Участник группы Барнаул22 утверждает, что по Новосибирской трассе задымление настолько сильное, что почти ничего не видно. Другой участник констатирует: горит поле за поселком Октябрьский. Один из участников группы опубликовал фото погибшего дикого животного — лисицы.
Участники группы комментируют действия поджигателей травы довольно жестко: "Пал травы убивает все живое: зайцев, перепелов и другую живность!", - возмущается Юрий Карлов. "Юрий, надо норму советского времени вернуть. Поймали на месте, высшая мера!" - отвечает Геннадий Белых.
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