На Алтае активизировались поджигатели травы, трассы задымлены, гибнут животные

Заявление о жестких мерах к тем, кто пускает сельхозпалы, Александр Карлин сделал в мае 2017 года. Тогда он сказал, что чаша терпения переполнена и ко всем нарушителям будут предприняты самые жёсткие меры воздействия.

Губернатор сказал, что несоблюдение противопожарного режима станет одним из ключевых поводов для отказа в предоставлении государственной поддержки сельхозпредприятиям.

Но история повторяется и в этом году. Участник группы Барнаул22 утверждает, что по Новосибирской трассе задымление настолько сильное, что почти ничего не видно. Другой участник констатирует: горит поле за поселком Октябрьский. Один из участников группы опубликовал фото погибшего дикого животного — лисицы.

Участники группы комментируют действия поджигателей травы довольно жестко: "Пал травы убивает все живое: зайцев, перепелов и другую живность!", - возмущается Юрий Карлов. "Юрий, надо норму советского времени вернуть. Поймали на месте, высшая мера!" - отвечает Геннадий Белых.