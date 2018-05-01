В Бийске ночью горело здание у железнодорожного вокзала

Пожар произошел в неэксплуатируемом доме культуры (или клубе железнодорожников, как его называет "Бийский рабочий") Бийск - оно уже несколько лет стояло пустым.

По данным Главного управления МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 02:08 1 мая 2018 года. Уже в 02:19 пожар локализовали, а в 02:28 ликвидировали. К тушению привлекли четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

Причины пожара в МЧС не указывают. В паблике "Инцидент. Бийск" участники группы пишут, что клуб это горел не раз.