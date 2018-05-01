В Бийске ночью горело здание у железнодорожного вокзала

В ночь на 1 мая в Бийске горел Клуб железнодорожников, расположенный в районе железнодорожного вокзала, сообщает "Бийский рабочий".
Пожар произошел в неэксплуатируемом доме культуры (или клубе железнодорожников, как его называет "Бийский рабочий") Бийск - оно уже несколько лет стояло пустым.
По данным Главного управления МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 02:08 1 мая 2018 года. Уже в 02:19 пожар локализовали, а в 02:28 ликвидировали. К тушению привлекли четыре единицы техники и 14 человек личного состава.
Причины пожара в МЧС не указывают. В паблике "Инцидент. Бийск" участники группы пишут, что клуб это горел не раз.
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