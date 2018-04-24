В Барнауле рядом с Власихинским кладбищем нашли гранату

24 апреля недалеко от барнаульского Власихинского кладбища обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 (лимонка), сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По данным паблика, подозрительный предмет мужчина нашел около дома №38 на улице Енисейской, что находится у западной окраины кладбища.
На место происшествия выехала инженерная спецгруппа ОМОНа. Граната оказалась учебной, рассказал altapress.ru руководитель пресс-службы регионального управления Росгвардии.
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