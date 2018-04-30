У барнаульца из сервиса украли машину. Виновником оказался автослесарь

Потерпевший оставил машину для ремонта в автосервисе еще в середине марта. Когда он приехал за машиной, ни слесаря, ни самого автомобиля на предприятии не оказалось. По словам сотрудников, этот мастер недавно был уволен с работы.

Владелец пожаловался в полицию. Стражам порядка удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Вскоре был обнаружен и автомобиль. Машина была в исправном состоянии, ее уже вернули хозяину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье об угоне, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.