У барнаульца из сервиса украли машину. Виновником оказался автослесарь

В Барнауле задержали автослесаря, который угнал машину из сервиса, в котором раньше работал. Владелец автомобиля заявил в полицию, что ему причинен ущерб в 150 тыс. руб.
Потерпевший оставил машину для ремонта в автосервисе еще в середине марта. Когда он приехал за машиной, ни слесаря, ни самого автомобиля на предприятии не оказалось. По словам сотрудников, этот мастер недавно был уволен с работы.
Владелец пожаловался в полицию. Стражам порядка удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Вскоре был обнаружен и автомобиль. Машина была в исправном состоянии, ее уже вернули хозяину.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье об угоне, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
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