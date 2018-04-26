Алтайский подросток угнал машину под Саратовом и отправился на ней воровать

Как выяснили следователи, подростки ночью 24 декабря 2017 года в Ершовском районе Саратовской области угнали автомобиль, который хозяин припарковал у дома. На этой машине юные злоумышленники стали колесить по поселку и обворовывать попавшиеся на пути машины.

Всего за ночь им удалось обчистить четыре автомобиля. Ущерб, причиненный владельцам машин, составил 13 тыс. руб.

Задержанные во всем признались, похищенное возвратили владельцам. Парней обвиняют по двум статья УК: угон и групповая кража по сговору. Дело передано в суд.