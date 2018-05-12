Эксперты сообщили о расширениях Google Chrome, которые крадут данные

Специалист отмечают, что хакеры распространяли через Facebook ссылки на поддельную версию видеохостинга YouTube, где людям предлагали установить расширения из магазина Chrome Web Store.

После загрузки эти дополнительные программы превращали компьютер в часть ботнета (сеть из зараженных устройств), который занимался кражей данных пользователей из Facebook и Instagram. Также компьютер скрытно майнил криптовалюту.

После обнаружения вредоносного ПО Google оперативно удалила вредоносные расширения из магазина.

По данным специалистов, программе удалось заразить более 100 тысяч пользователей в 100 странах мира.