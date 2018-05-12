Эксперты сообщили о расширениях Google Chrome, которые крадут данные

Сегодня, 14:17.
Жизнь

Эксперты компании Radware сообщили о вредоносном программном обеспечении, которое распространялось через официальные расширения к браузеру Google Chrome, пишут РИА Новости.

Google, MacBook.
Google, MacBook. Фото: СС0.

Специалист отмечают, что хакеры распространяли через Facebook ссылки на поддельную версию видеохостинга YouTube, где людям предлагали установить расширения из магазина Chrome Web Store.

После загрузки эти дополнительные программы превращали компьютер в часть ботнета (сеть из зараженных устройств), который занимался кражей данных пользователей из Facebook и Instagram. Также компьютер скрытно майнил криптовалюту.

После обнаружения вредоносного ПО Google оперативно удалила вредоносные расширения из магазина.

По данным специалистов, программе удалось заразить более 100 тысяч пользователей в 100 странах мира.

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