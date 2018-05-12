Барнаульца отправят в колонию за кражу куклы-лучницы

Житель Барнаула взял с прилавка кукулу-лучницу и вынес ее из магазина под футболкой, сообщает прокуратура Алтайского края.
Кукла стоила 1450 рублей. После совершения кражи мужчина продал ее за 500 рублей незнакомцу на рынке. Ранее злоумышленник уже совершал преступление, но отделался штрафом.
Из-за прошлой судимости мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в свою законную силу.
Напомним, недавно в Барнауле 69-летний пенсионер украл очки на приеме у врача.
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