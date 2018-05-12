Барнаульца отправят в колонию за кражу куклы-лучницы

Сегодня, 18:09.
Происшествия

Житель Барнаула взял с прилавка кукулу-лучницу и вынес ее из магазина под футболкой, сообщает прокуратура Алтайского края.

Уголовное дело.
Уголовное дело. Фото: открытые источники (CC0).

Кукла стоила 1450 рублей. После совершения кражи мужчина продал ее за 500 рублей незнакомцу на рынке. Ранее злоумышленник уже совершал преступление, но отделался штрафом.

Из-за прошлой судимости мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в свою законную силу.

Напомним, недавно в Барнауле 69-летний пенсионер украл очки на приеме у врача.

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