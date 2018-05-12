Барнаулец зверски забил сожительницу табуретом и поехал пить с другой возлюбленной

Сегодня, 14:46.
Происшествия

В Алтайском крае мужчина насмерть забил и обокрал свою сожительницу, сообщает прокуратура региона.

Табурет.
Табурет. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Обвиняемый приехал из другого региона в конце 2017 года и познакомился с двумя женщинами. Он периодически жил с каждой из них, прикрываясь вахтовым методом работы.

В начале января 2018 года пьяный  мужчина поссорился с потерпевшей. Он разозлился на претензии о том, у него нет постоянной работы и что он часто пьет.

Злоумышленник взял табурет и несколько раз ударил в область головы женщины. Затем он украл вещи на 44 тысячи рублей, взял ключи от чужого автомобиля и уехал. Машину бросил в центре города.

Вскоре домой пришла дочь потерпевшей и увидела мать, лежащую в крови на кровати. Женщина успела рассказать, кто ее избил. Дочь вызвала скорую помощь, но врачи помочь женщине уже не смогли. Она скончалась в больнице.

После совершения преступления обвиняемый поехал ко второй сожительнице. На украденные деньги они купили алкоголь.

Полицейские задержали мужчину на следующий день. Он признал свою вину. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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