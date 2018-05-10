В Алтайском крае мужчина 31 раз ударил приятеля, уволок домой и бросил умирать на диване

В Топчихиснком районе мужчина насмерть забил своего знакомого, сообщает прокуратура Алтайского края.
Приятели выпивали вместе и поссорились. Мужчина минимум 31 раз ударил знакомого неустановленным предметом в область груди, живота и туловища.
После этого он волоком утащил потерпевшего в его дом и уложил на диван. Мужчина скончался от полученных повреждений.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.
Напомним, недавно в Алтайском крае женщина зверски забила спящего мужа топором, пыталась расчленить и сжечь.
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