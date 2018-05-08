На Алтае девушки избили друг друга стаканом, понадобилась помощь медиков

В Онгудайском районе Республики Алтай серьезно подрались две девушки. Они написали заявления друг на друга, сообщает ГУ МВД региона.
По предварительной информации, сельчанки вместе пришли в гости к знакомым. Подруги выпивали и поссорились. Одна из них схватила со стола стакан и ударила им по лицу приятельницы. В ведомстве сообщают, что после этого девушка не стерпела обиды, подняла этот же стакан с пола и два раза ударила им по голове подруги.
Подруг разнял хозяин дома. Когда казалось, что конфликт разрешен, одна из потерпевших схватила металлическую кочергу и ударила ей по лицу знакомой. Гости вызвали полицию. Девушек с травмами доставили в районную больницу. Зачинщице конфликта потребовалась госпитализация.
Полицейские проводят проверку.
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