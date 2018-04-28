На Алтае мужчину отправили в колонию за жестокое избиение пенсионера палкой

В Республике Алтай местного жителя Виктора Медведенко осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Он избил пенсионера, сообщает СУ СКР региона.
Все произошло в Горно-Алтайске поздно вечером 17 августа. Медведенко избил знакомого своей матери на улице в безлюдном и слабоосвещенном месте. Он минимум четыре раза ударил пенсионера палкой по туловищу. Мужчина получил перелом локтевой кости со смещением и разрыв селезенки.
Суд признал Медведенко виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, в конце марта жительница Белокурихи зверски забила спящего мужа топором, пыталась расчленить и сжечь.
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