На Алтае мужчину отправили в колонию за жестокое избиение пенсионера палкой

Все произошло в Горно-Алтайске поздно вечером 17 августа. Медведенко избил знакомого своей матери на улице в безлюдном и слабоосвещенном месте. Он минимум четыре раза ударил пенсионера палкой по туловищу. Мужчина получил перелом локтевой кости со смещением и разрыв селезенки.

Суд признал Медведенко виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в конце марта жительница Белокурихи зверски забила спящего мужа топором, пыталась расчленить и сжечь.