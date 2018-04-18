В Барнауле женщина избила полицейского, который хотел посадить ее за решетку

По данным ведомства, в ночь с 4 на 5 января женщина вместе с мужем и друзьями была в баре. Приятели поссорились с другой компанией. Полицейские доставили дебоширов в отдел.

Женщину завели в помещение дежурной части и провели за решетку. Злоумышленница хотела выйти и мешала полицейскому. Она ударила сотрудника кулаками по груди, а затем коленом в живот.

Суд приговорил жительницу Барнаула к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. Раз в месяц женщина должна приходить на регистрацию и без уведомления не менять место жительства.