В Барнауле женщина избила полицейского, который хотел посадить ее за решетку

Жительницу Барнаула осудили за применение насилия против представителя власти. Женщина несколько раз ударила полицейского, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным ведомства, в ночь с 4 на 5 января женщина вместе с мужем и друзьями была в баре. Приятели поссорились с другой компанией. Полицейские доставили дебоширов в отдел.
Женщину завели в помещение дежурной части и провели за решетку. Злоумышленница хотела выйти и мешала полицейскому. Она ударила сотрудника кулаками по груди, а затем коленом в живот.
Суд приговорил жительницу Барнаула к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. Раз в месяц женщина должна приходить на регистрацию и без уведомления не менять место жительства.
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