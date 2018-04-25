Барнаулец душил знакомого шторой, чтобы отобрать 500 рублей

Барнаулец избил и пытался задушить своего знакомого, чтобы отобрать 500 рублей, сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, барнаулец напал на малознакомого мужчину, проник в его дом и избил, потому что тот не хотел дать денег. Мужчины сцепились в драке и осужденный начал душить знакомого шторой.
В результате разбойного нападения виновному удалось получить 500 рублей. После этого он убежал из дома знакомого.
В суде барнаулец попытался уйти от уголовной ответственности. Он рассказал, что вообще не мог быть на месте преступления, потому что был заперт в своей квартире. Однако государственный обвинитель опроверг эту версию. Кровь пострадавшего обнаружили на одежде нападавшего, кроме того, он опознал преступника.
Суд проверил материалы уголовного дела, изучил доводы жалоб осужденного и его адвоката и не нашел оснований для оправдания виновного. Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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