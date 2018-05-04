На Алтае во время ссоры мужчина насмерть забил знакомого

В Усть-Канском районе Республики Алтай мужчина жестоко избил 55-летнего знакомого. Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений, сообщает СУ СКР региона.
По версии следствия, 1 мая мужчины выпивали в урочище "Сары-Кобы" Ябоганского сельского поселения. Работники животноводческой стоянки поссорились и 47-летний уроженец Онгудайского района несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове и туловищу.
От полученных телесных повреждений 55-летний мужчина вскоре скончался на месте происшествия. В ведомстве сообщают, что у злоумышленника не было определенного места жительства.
Мужчину задержали и заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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