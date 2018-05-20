Жителя Алтайского края задержали в Москве за кражу 130 тысяч рублей

48-летнего рубцовчанина задержали в Москве по подозрению в краже. По версии полиции, мужчина украл у молодого москвича борсетку с телефоном и деньгами, сообщает Басманка.рф.
21-летний парень обратился с заявлением в полицейское отделение Басманного района. По словам молодого человека, он гулял по Чустопрудному бульвару, посидел на лавочке у пруда и отошел, оставив без присмотра борсетку. Когда потерпевший вернулся, сумочки на месте не оказалось. Вместе с ней пропали телефон и деньги. Ущерб составил 130 тысяч.
По "горячим следам" был найден подозреваемый, которым оказался житель Алтайского края. Его уже арестовали. Злоумышленику грозит наказание по статье о краже джо четырех лет колонии.
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