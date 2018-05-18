В алтайском городе домработница украла у пенсионерки крупную сумму

В полицию с заявлением обратилась 60-летняя жительница поселка Семеновод Бийского района. Она рассказала, что из из сумочки, которая лежала на кухне, пропали 75 тысяч рублей. Пострадавшая пояснила, что в краже подозревает 22-летнюю односельчанку, которая работает у нее домработницей.

Вскоре подозреваемую задержали. Девушка не отрицала свою вину и сообщила, что успела потратить часть денег. У нее изъяли 55 тысяч рублей.