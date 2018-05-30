В Алтайском крае молодые парни убили собутыльника, испугались и подожгли его квартиру

По данным следствия, в ночь на 1 июня 2017 года в Алейске двое подростков 16-ти и 17-лет со своим 22-летним знакомым выпивали в квартире 44-летнего местного жителя. Произошла ссора и молодые люди жестоко избили хозяина жилища. Мужчине нанесли множественные травмы, от которых он скончался на месте.

После избиения парни продолжили выпивать, а утром, обнаружив, что мужчина мертв, убежали. Один из подростков бросил непотушенный окурок сигареты на вещи, в квартире произошел пожар.

Кроме того, один из обвиняемых в течение трех месяцев совершил две кражи: похитил телефон у жительницы Барнаула, а также вынес из другой квартиры телефон и ценности. Помимо этого, злоумышленник похитил ноутбук и телефон из машины водителя такси.

Также доказали причастность молодого человека и его 17-летнего знакомого к краже из гаража двух велосипедов и к угону автомобиля, который разобрали и сдали на металлолом.

В ходе предварительного следствия молодые люди вину в совершении особо тяжкого преступления признали частично, постоянно перекладывали друг на друга ответственность в избиении мужчины. Однако удалось установить, что смерть потерпевшего наступила от совместных противоправных действий обвиняемых.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.