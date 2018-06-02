На Алтае мужчину, который ударил полицейского ногой, отправят в колонию

Сегодня, 16:13.
Происшествия

В Майминском районе вынесли приговор мужчине, который применил насилие в отношении представителя власти, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Следствие и суд установили, что 16 августа около 19 часов в селе Соузга  Майминского района, обвиняемый не стал подчиняться требованиям полицейского. Сотрудник приехал к мужчине, чтобы отвезти его в отдел для выяснения причастности к краже бензотриммера.

— Злоумышленник применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для его жизни и здоровья, при этом пытался нанести несколько ударов ногами по телу последнего, нанес один удар ногой в область локтя, —  отмечают в ведомстве.

Суд с учетом отягчающих обстоятельств и наличия непогашенных судимостей приговорил мужчину к лишению свободы на 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. 

Приговор еще не вступил в законную силу.

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