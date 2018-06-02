На Алтае мужчину, который ударил полицейского ногой, отправят в колонию

В Майминском районе вынесли приговор мужчине, который применил насилие в отношении представителя власти, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следствие и суд установили, что 16 августа около 19 часов в селе Соузга Майминского района, обвиняемый не стал подчиняться требованиям полицейского. Сотрудник приехал к мужчине, чтобы отвезти его в отдел для выяснения причастности к краже бензотриммера.
— Злоумышленник применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для его жизни и здоровья, при этом пытался нанести несколько ударов ногами по телу последнего, нанес один удар ногой в область локтя, — отмечают в ведомстве.
Суд с учетом отягчающих обстоятельств и наличия непогашенных судимостей приговорил мужчину к лишению свободы на 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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