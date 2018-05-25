В Алтайском крае женщина с 10 судимостями ударила ножом знакомого

Полицейские задержали 27-летнюю сельчанку, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, в селе Славгородское местная жительница поругалась с мужчиной и ударила его ножом. Потерпевшего увезли в больницу.
Злоумышленница сбежала с места преступления. Вскоре ее задержали сотрудники уголовного розыска. Возбудили уголовное дело, женщине грозит лишение свободы до 10 лет.
Подозреваемую заключили под стражу. Известно, что женщина судима больше 10 раз.
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