В Новосибирске вооруженный мужчина взял в заложники продавца магазина "Эльдорадо"

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Происшествия

19 мая в Новосибирске произошел захват заложника. Нападение произошло в магазине торговой сети "Эльдорадо" на площади Калинина, пишет "Инцидент Новосиибсрк". Вначале сообщалось, что это был грабитель. Но 20 мая стало известно, что грабить нападавший никого не собирался.

В Новосибирске мужчина напал на женщину в магазине "Эльдорадо". 19 мая 2018 года.
В Новосибирске мужчина напал на женщину в магазине "Эльдорадо". 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Посетители магазина увидели, как 29-летний новосибирец приставил нож к горлу продавца и вызвали полицию. Стражам порядка удалось обезвредить и задержать нападавшего.

Как выяснилось, он приходил в магазин разбираться со своей бывшей женой, работающей в "Эльдорадо". Он увидел в соцсетях некое фото этой женщины и пришел в магазин выяснять отношения. Видимо из ревности бывший муж так разозлился, что решил угрожать женщине ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, (угроза убийством). Ревнивца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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