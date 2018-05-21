В Новосибирске вооруженный мужчина взял в заложники продавца магазина "Эльдорадо"

19 мая в Новосибирске произошел захват заложника. Нападение произошло в магазине торговой сети "Эльдорадо" на площади Калинина, пишет "Инцидент Новосиибсрк". Вначале сообщалось, что это был грабитель. Но 20 мая стало известно, что грабить нападавший никого не собирался.
Посетители магазина увидели, как 29-летний новосибирец приставил нож к горлу продавца и вызвали полицию. Стражам порядка удалось обезвредить и задержать нападавшего.
Как выяснилось, он приходил в магазин разбираться со своей бывшей женой, работающей в "Эльдорадо". Он увидел в соцсетях некое фото этой женщины и пришел в магазин выяснять отношения. Видимо из ревности бывший муж так разозлился, что решил угрожать женщине ножом.
Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, (угроза убийством). Ревнивца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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