В Новосибирске вооруженный мужчина взял в заложники продавца магазина "Эльдорадо"

Посетители магазина увидели, как 29-летний новосибирец приставил нож к горлу продавца и вызвали полицию. Стражам порядка удалось обезвредить и задержать нападавшего.

Как выяснилось, он приходил в магазин разбираться со своей бывшей женой, работающей в "Эльдорадо". Он увидел в соцсетях некое фото этой женщины и пришел в магазин выяснять отношения. Видимо из ревности бывший муж так разозлился, что решил угрожать женщине ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, (угроза убийством). Ревнивца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.