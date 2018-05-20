Террористы напали на православную церковь в Грозном, есть погибшие

19 мая вооруженные люди напали на православную церковь в столице Чечни. В нападении участвовали четверо террористов. Все они уничтожены. Есть погибшие среди силовиков и прихожан, сообщает РИА "Новости".
По данным СКР, нападению подверглись прихожане церкви Архангела Михаила в Грозном. Как рассказали в Следкоме, в результате нападения боевиками были убиты два полицейских, охранявших православный храм. Убит один прихожанин. Двое полицейских получили ранения.
Все четверо нападавших были уничтожены, при них обнаружены гладкоствольные ружья и ножи.
Возбуждено уголовное дело.
Ребенка батюшки вынес «Ягуар» Шарип Делимханов (Начальник Управления ФСВНГ РФ по ЧР) pic.twitter.com/0Kfb8IJw3q— Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 19 мая 2018 г.
Что рассказал священник
Как сообщил настоятель грозненской церкви отец Сергий, нападавшие планировали захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе. ОДнако прихожане сумели закрыть церковь изнутри.
Отец Сергий,
настоятель церкви Архангела Михаила:
— Совершалось очередное богослужение, оно длится с 14:00 до 16:00, мы молились, когда вдруг услышали крики "Аллаху акбар" и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь.
Террористы ломились в дверь, стреляли в нее, пытались взломать.
Отец Сергий,
настоятель церкви Архангела Михаила:
— Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции.
В момент нападения во дворе храма находилось трое малолетних детей настоятеля.
Отец Сергий,
настоятель церкви Архангела Михаила:
— Как только раздался выстрел, моя жена выскочила во двор из храма и успела забежать в дом. В этот момент вслед прозвучали два выстрела, но к счастью она успела спрятаться.
Грозный сегодня. Близ церкви архангела Михаила. pic.twitter.com/Sr26LBmqr1— Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 19 мая 2018 г.
Кем были нападавшие
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что правоохранители установили личности всех бандитов, напавших на церковь в Грозном.
Рамзан Кадыров,
глава Республики Чечня:
— Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов.
Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран.
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