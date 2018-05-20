Террористы напали на православную церковь в Грозном, есть погибшие

По данным СКР, нападению подверглись прихожане церкви Архангела Михаила в Грозном. Как рассказали в Следкоме, в результате нападения боевиками были убиты два полицейских, охранявших православный храм. Убит один прихожанин. Двое полицейских получили ранения.

Все четверо нападавших были уничтожены, при них обнаружены гладкоствольные ружья и ножи.

Возбуждено уголовное дело.

Ребенка батюшки вынес «Ягуар» Шарип Делимханов (Начальник Управления ФСВНГ РФ по ЧР) pic.twitter.com/0Kfb8IJw3q — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 19 мая 2018 г.

Что рассказал священник

Как сообщил настоятель грозненской церкви отец Сергий, нападавшие планировали захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе. ОДнако прихожане сумели закрыть церковь изнутри.

Отец Сергий,

настоятель церкви Архангела Михаила:

— Совершалось очередное богослужение, оно длится с 14:00 до 16:00, мы молились, когда вдруг услышали крики "Аллаху акбар" и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь.

Террористы ломились в дверь, стреляли в нее, пытались взломать.

Отец Сергий,

настоятель церкви Архангела Михаила:

— Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции.

В момент нападения во дворе храма находилось трое малолетних детей настоятеля.

Отец Сергий,

настоятель церкви Архангела Михаила:

— Как только раздался выстрел, моя жена выскочила во двор из храма и успела забежать в дом. В этот момент вслед прозвучали два выстрела, но к счастью она успела спрятаться.

Грозный сегодня. Близ церкви архангела Михаила. pic.twitter.com/Sr26LBmqr1 — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 19 мая 2018 г.

Кем были нападавшие

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что правоохранители установили личности всех бандитов, напавших на церковь в Грозном.

Рамзан Кадыров,

глава Республики Чечня: