Новосибирскую медсестру могут приговорить к смерти в Ираке

Сельская медсестра Ольга Ширмер встречалась с приезжим из Таджикистана строителем Косымом Ходжахоновым. Тот взял взял ее замуж вместе с дочерью от первого брака. Позже в семье родился еще одна девочка. Все было хорошо, пока глава семейства не ударился в религию. Причем, он начал исповедовать ислам радикального толка.

Мужчина отпустил бороду и заставил жену и дочерей надеть хиджабы. Приемная дочка вслед за отчимом стала активной исламисткой.

Потом Косым организовал в Новосибирской области т.н. "Барабинский Джамаат". В этом подпольном объединении вербовались наемники для войны в Сирии на стороне террористов.

Через некоторое время глава семьи вывез своих домочадцев по туристической путевке в Египет, а оттуда перебрался на войну. С тех пор Ольга и её дочери находятся на Ближнем Востоке, а сам Косым погиб в бою с сирийскими ополченцами.

Теперь Ольга арестована властями Ирака за участие в террористическом формировании.

Напомним, что накануне стало известно о вынесенном иракским судом приговоре 19 россиянкам, обвиненным в пособничестве ИГИЛ. Также российский МИД сообщил, что в тюрьмах этой арабской страны своей участи ожидают еще несколько десятков российских женщин. Как оказалось, есть среди них и барабинская медсестра Ольга Ширмер.