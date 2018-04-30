В Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному заключению

Накануне 19 гражданок России были приговорены судом Ирака к пожизненному заключение, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Al Sumaria.
Этих женщин осудили за участие в запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Других подробностей о приговоре не сообщается.
В середине апреля иракским судом за ту же связь с ИГИЛ были осуждены на пожизненное семь иностранок, среди которых называли двух уроженок Дагестана Алису Исмаилову и Эльвиру Магомедханову 1992 и 1997 годов рождения.
Всего, как рассказали в российском МИДе, в тюрьмах Ирака остаются от 50 до 70 женщин, которые, предположительно, имеют гражданство нашей страны.
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