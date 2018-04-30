В Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному заключению

Этих женщин осудили за участие в запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Других подробностей о приговоре не сообщается.

В середине апреля иракским судом за ту же связь с ИГИЛ были осуждены на пожизненное семь иностранок, среди которых называли двух уроженок Дагестана Алису Исмаилову и Эльвиру Магомедханову 1992 и 1997 годов рождения.

Всего, как рассказали в российском МИДе, в тюрьмах Ирака остаются от 50 до 70 женщин, которые, предположительно, имеют гражданство нашей страны.