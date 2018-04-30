Территория Сирии подверглась новому ракетному обстрелу. СМИ сообщают о жертвах

По данным военных страны, базы атаковали "вражеские ракеты". Какая страна отвечает за этот удар, не уточняется.

Также сообщается, что, что под удар попала база 47-й бригады, которая известна как вербовочный пункт для шиитских ополченцев, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Источник в разведке отметил, что удары пришлись по нескольким командным пунктам ополченцев.

Пишут, что результате есть жертвы. Однако эта информация официально не подтверждена.