Территория Сирии подверглась новому ракетному обстрелу. СМИ сообщают о жертвах

Вечером 29 апреля по территории Сирии был нанесен ракетный удар, пишет Газета.ru. Атакованы позиции военных в провинциях Хама и Алеппо. СМИ также сообщают о ракетном обстреле склада сирийской армии, где начался пожар.
По данным военных страны, базы атаковали "вражеские ракеты". Какая страна отвечает за этот удар, не уточняется.
Также сообщается, что, что под удар попала база 47-й бригады, которая известна как вербовочный пункт для шиитских ополченцев, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Источник в разведке отметил, что удары пришлись по нескольким командным пунктам ополченцев.
Пишут, что результате есть жертвы. Однако эта информация официально не подтверждена.
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