В Геншабе рассказали, что сирийцы сбили только 46 американских ракет. Что с остальными?

По словам генерала Рудского, многие "Томагавки" попросту не достигли целей, сбившись с курса.

Сергей Рудской,

начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник:

— Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей.

Как сообщалось ранее, две из таких нет долетевших до цели и неразорвавшихся ракет были доставлены из Сирии в Москву для изучения нашими военными.Рудской подтвердил эту информацию.

До цели долетели не все ракеты

Представитель Генштаба российской армии также рассказал, что изучение собранных фрагментов ракет, воронок от разрывов и характера разрушений позволяет сделать вывод, что из 105 ракет, о которых объявили США, Великобритания и Франция, в цель попали не более 22.

Например, в районе научно-исследовательского центра "Барза", по которому, по заявлению Пентагона, было выпущено 76 ракет, обнаружено всего 13 попаданий.

При этом Рудской сказал, что дорогие "умные" американские ракеты, о которых говорил президент Дональд Трамп, попали в хозяйственные постройки, не имеющие никакого отношения к армии.

Кроме того генерал заявил, что Сирия в ближайшее время получит новые системы ПВО, российские специалисты помогут в их освоении, передает ТАСС.

Выставка сбитых "Томагавков"

Российское министерство обороны представило обещанные доказательства того, что часть американских ракет сирийцы сбили. Это - остатки тех самых "хороших, новых и умных" ракет от Трампа. pic.twitter.com/ls0FWqKBEC — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.

Также генштаб продемострировал журналистам обломки крылатых ракет, запущенных США и их союзниками по Сирии. При этом военные специалисты заявили редакции РИА "Новости", что характер повреждений этих ракет говорит о том, что их именно сбили силы сирийских ПВО: