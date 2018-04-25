В Геншабе рассказали, что сирийцы сбили только 46 американских ракет. Что с остальными?

Из более сотни выпущенных американцами и их союзниками крылатых ракет и управляемых бомб по территории Сирии 14 апреля ПВО атакованной арабской республики смогла сбить только 46, а не больше 70, как заявлялось ранее. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, пишет РИА "Новости".
По словам генерала Рудского, многие "Томагавки" попросту не достигли целей, сбившись с курса.
Сергей Рудской,
начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник:
— Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей.
Как сообщалось ранее, две из таких нет долетевших до цели и неразорвавшихся ракет были доставлены из Сирии в Москву для изучения нашими военными.Рудской подтвердил эту информацию.
До цели долетели не все ракеты
Представитель Генштаба российской армии также рассказал, что изучение собранных фрагментов ракет, воронок от разрывов и характера разрушений позволяет сделать вывод, что из 105 ракет, о которых объявили США, Великобритания и Франция, в цель попали не более 22.
Например, в районе научно-исследовательского центра "Барза", по которому, по заявлению Пентагона, было выпущено 76 ракет, обнаружено всего 13 попаданий.
При этом Рудской сказал, что дорогие "умные" американские ракеты, о которых говорил президент Дональд Трамп, попали в хозяйственные постройки, не имеющие никакого отношения к армии.
Кроме того генерал заявил, что Сирия в ближайшее время получит новые системы ПВО, российские специалисты помогут в их освоении, передает ТАСС.
Выставка сбитых "Томагавков"
Российское министерство обороны представило обещанные доказательства того, что часть американских ракет сирийцы сбили. Это - остатки тех самых "хороших, новых и умных" ракет от Трампа. pic.twitter.com/ls0FWqKBEC— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.
Также генштаб продемострировал журналистам обломки крылатых ракет, запущенных США и их союзниками по Сирии. При этом военные специалисты заявили редакции РИА "Новости", что характер повреждений этих ракет говорит о том, что их именно сбили силы сирийских ПВО:
— Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО.
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