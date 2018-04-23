Россия поставит бесплатно в Сирию зенитные комплексы С-300

Вопрос почти решен. Компоненты С-300 — в частности, радиолокационные станции, пусковые установки, пункты управления и транспортно-заряжающие машины — в ближайшее время доставят в Сирию.

Контракт на поставку четырех дивизионов комплексов С-300 сирийской стороне был подписан еще в 2010 году, но в тот момент исполнению договора помешала критика со стороны Израиля, который считал, что при помощи этих систем сирийские военные смогут контролировать воздушное пространство. Сейчас же, по информации источника газеты, денег на покупку установок у Сирии нет, пишет ura.ru.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам. В эфире "Национальной службы новостей" первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин обратил внимание на отсутствие доказательств того, что американские ракеты достигли своих целей на территории Сирии. Он потребовал от США доказательства попадания ракет по объектам.