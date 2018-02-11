Россия может продать США знаменитые зенитно-ракетные комплексы С-400

"С-400 – не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят",сказал Чемезов.

Журналист издания спросил, какова стратегическая цель поставки систем С-400 Турции, которая является членом НАТО. "Проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности", - ответил Чемезов. Он отметил, что многие государства хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 был подписан в сентябре 2017 г. Стоимость сделки составила более $2 млрд.

С-400 "Триумф" – зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения 400 км. Максимальная высота поражения 27 км. Заказчики Россия, Китай, Турция.