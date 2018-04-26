Вы все врёте: В Пентагоне не верят, что Россия получила от сирийцев два "Томагавка"

Официальный представитель Пентагона Эрик Паон сделал это заявление после того, как минобороны РФ показало обломки "умных" ракет, упавших на территорию Сирии и рассказало про неразорвавшиеся "Томагавки", которые доставили в Москву.

Эрик Паон,

официальный представитель Пентагона:

— Что касается "Томагавков", мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ.

Кроме того, американский военный чиновник назвал "абсурдными" утверждения, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии.

Эрик Паон,

официальный представитель Пентагона:

— Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии.

Само заявление российского Генштаба Паон назвал "очередной дымовой завесой пропаганды", которая должна отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии.

Напомним, что 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары крылатыми ракетами по территории Сирии. По данным минобороны РФ, целями стали научно-исследовательские объекты в Барзе и Джарамани, а также несколько аэродромов. Как заявил Рудской, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО — комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

Американцы утверждают, что все ракеты достигли цели.