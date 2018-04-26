Вы все врёте: В Пентагоне не верят, что Россия получила от сирийцев два "Томагавка"

Сегодня, 17:28.
Политика

Официальные лица военного ведомства США отказываются верить, что российской армии удалось завладеть двумя крылатыми ракетами, которыми американцы и их союзники обстреливали Сирию 14 апреля. В Пентагоне назвали это заявление российского Генштаба дезинформацией, пишет РИА Новости.

Взрыв в Сирии.
Взрыв в Сирии. Фото: Из открытых источников.

Официальный представитель Пентагона Эрик Паон сделал это заявление после того, как минобороны РФ показало обломки "умных" ракет, упавших на территорию Сирии и рассказало про неразорвавшиеся "Томагавки", которые доставили в Москву.

Эрик Паон,
официальный представитель Пентагона:

— Что касается "Томагавков", мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ.

Кроме того, американский военный чиновник назвал "абсурдными" утверждения, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии.

Эрик Паон,
официальный представитель Пентагона:

— Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии.

Само заявление российского Генштаба Паон назвал "очередной дымовой завесой пропаганды", которая должна отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии.

Напомним, что 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары крылатыми ракетами по территории Сирии. По данным минобороны РФ, целями стали научно-исследовательские объекты в Барзе и Джарамани, а также несколько аэродромов. Как заявил Рудской, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО — комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

Американцы утверждают, что все ракеты достигли цели.

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