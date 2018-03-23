В Бийске эвакуируют железнодорожный вокзал. Неизвестный сообщил о бомбе (обновлено)

Только что поступило сообщение о том, что заминирован железнодорожный вокзал. Перекрывают въезд и начали эвакуировать людей. Спасибо за фото @belokrilova.darya #БийскМойГород #БМГ22 #BMG #Регион22 #АлтайскийКрай #Алтай #Biysk #BSK22 #BSK #Бийск #Происшествия #Криминал #ЧП #ЖелезнодорожныйВокзал #ЖДВокзал #Эвакуация #Бомба

Публикация от Бийск - мой город! (@biysk_moy_gorod) 23 Мар 2018 в 3:21 PDT