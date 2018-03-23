В Бийске эвакуируют железнодорожный вокзал. Неизвестный сообщил о бомбе (обновлено)

23 марта в Алтайском крае неизвестный позвонил в полицию и сообщил о бомбе на бийском вокзале. Источник altapress.ru в РЖД подтвердил эту информацию.
Людей эвакуируют из здания железнодорожного вокзала. На месте работают полицейские, перекрыт въезд, сообщили в группе biysk_moy_gorod в Instagram.
Только что поступило сообщение о том, что заминирован железнодорожный вокзал. Перекрывают въезд и начали эвакуировать людей. Спасибо за фото @belokrilova.darya #БийскМойГород #БМГ22 #BMG #Регион22 #АлтайскийКрай #Алтай #Biysk #BSK22 #BSK #Бийск #Происшествия #Криминал #ЧП #ЖелезнодорожныйВокзал #ЖДВокзал #Эвакуация #Бомба
Как сообщили в правоохранительных органах, звонок поступил на телефон "02". По голосу звонившего возникло подозрение, что он нетрезв. Человек позвонил с сотового телефона, зарегистрированного в одном из районов Алтайского края.
Обновлено 18.10
Работавшие на месте специалисты не обнаружили бомбу, сообщили источники altapress.ru.
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