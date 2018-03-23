В Бийске эвакуируют железнодорожный вокзал. Неизвестный сообщил о бомбе (обновлено)

Сегодня, 17:41.
Происшествия

23 марта в Алтайском крае неизвестный позвонил в полицию и сообщил о бомбе на бийском вокзале. Источник altapress.ru в РЖД подтвердил эту информацию.

В Бийске неизвестный позвонил и сообщил, что заминировал вокзал. 23 марта 2018 года. Фото: @belokrilova.darya.
В Бийске неизвестный позвонил и сообщил, что заминировал вокзал. 23 марта 2018 года. Фото: скрин с трансляции компании "Сотрудник".

Людей эвакуируют из здания железнодорожного вокзала. На месте работают полицейские, перекрыт въезд, сообщили в группе biysk_moy_gorod в Instagram.

Как сообщили в правоохранительных органах, звонок поступил на телефон "02". По голосу звонившего возникло подозрение, что он нетрезв. Человек позвонил с сотового телефона, зарегистрированного в одном из районов Алтайского края.

Обновлено 18.10

Работавшие на месте специалисты не обнаружили бомбу, сообщили источники altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров